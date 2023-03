Choc in Germania: dodicenne uccisa da due coetanee 

Luise, 12 anni, era scomparsa sabato. Il suo corpo senza vita, «con numerose ferite da taglio», è stato ritrovato domenica in un bosco. E due giorni dopo gli inquirenti hanno annunciato che a confessare il delitto sono state due coetanee della bambina, 12 e 13 anni. Il caso sta scioccando l’intero Paese e la comunità di Freudenberg, cittadina sul confine tra il Nordreno-Vestfalia e la Renania-Palatinato. Non una parola sul motivo del crimine, da parte della polizia: «Quello che può essere un movente per dei bambini, potrebbe non essere comprensibile per degli adulti», ha detto il procuratore di Coblenza, Mario Mannweiler. «Quanto è successo ti tira via il terreno da sotto ai piedi», ha commentato il ministro presidente del Land, Hendrik Wuest. E Juergen Sues, vicepresidente della questura locale: «Dopo oltre 40 anni di servizio, questo caso mi lascia senza parole».

Le accusate sono così giovani che non potranno essere incriminate. Gli inquirenti hanno dato pochissime informazioni, il procuratore ha sottolineato più volte la delicatezza del caso. Secondo un'indiscrezione riportata ieri in serata da “Focus”, il movente potrebbe essere una vendetta per una presa in giro di Luise nei confronti di una delle altre bambine. L’unica cosa confermata finora è che le due giovanissime hanno confessato l’assassinio dopo essere state interrogate ed essere entrate in contraddizione rispetto alle testimonianze di altri abitanti della zona. Luise era scomparsa sabato pomeriggio nei pressi di Freudenberg, non rientrando a casa dopo aver fatto visita a un’amichetta. Dopo un giorno di ricerche, il cadavere è stato ritrovato in un bosco vicino ad un sentiero per biciclette, a due km dalla casa della compagna ma in direzione opposta alla strada che Luise avrebbe dovuto percorrere per rincasare. L’arma del delitto non è stata ancora Trovata. Per gli inquirenti non ci sono altre persone sospettate e non si ipotizza alcun coinvolgimento di adulti. La legge tedesca prevede la possibilità di incriminare un minore a partire dai 14 anni ma questo non significa «che ora non verrà fatto nulla - ha detto il procuratore - Stiamo mettendo il caso nelle mani delle autorità per i minori». Ora le due bambine si troverebbero in una struttura protetta.

