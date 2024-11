Choc Ferrini: Pinna va via 

Il clamoroso ribaltone alla Ferrini si materializza in poche ore: dopo sei anni Sebastiano Pinna lascia, al suo posto arriva Bebo Antinori. Un cambio in panchina del tutto inatteso che arriva dopo il periodo più luccicante nella storia della società cagliaritana, arrivata per due volte al terzo posto in Eccellenza e altrettante ai playoff regionali. Ma, fra lunedì e ieri, è arrivata la decisione dell’ormai ex allenatore di presentare le dimissioni irrevocabili, accettate a fatica dalla dirigenza: «Sono addolorato perché per me è molto difficile, ma dovevo pensare al bene della squadra e non del singolo», dichiara Pinna, «ringrazio la società, con dirigenti a cui voglio bene, tutti i ragazzi e il mio staff. Nel momento in cui capisco di non poter incidere è giusto che faccia un passo indietro e che la Ferrini inizi un nuovo ciclo, con dinamiche diverse e un allenatore differente. Tutti i cicli hanno un inizio e una fine: ci ho messo 48 ore per farmi licenziare perché la dirigenza non voleva farlo per il rapporto di affetto e stima che c’è. Ma siccome voglio bene a questa società, come in tutte le storie d’amore non era il caso di forzare. Avevo già deciso di andare via a giugno dopo i playoff, poi pensavo di riaprire un ciclo».

Il cambio

La Ferrini è penultima con 7 punti in 8 giornate: ha battuto San Teodoro e Taloro Gavoi, poi il pari (sfortunato) col Li Punti e 5 sconfitte. Domenica quella per 2-1 col Villasimius, in emergenza: «Abbiamo giocato su tanti campi difficili con una rosa molto giovane e un’ultima settimana disastrosa fra due incidenti e l’addio di Manis», ricorda Pinna, col portiere da ieri ufficialmente all’Ilva. «Domenica, nonostante tutto, abbiamo fatto una grande gara e perso per episodi. Non c’erano situazioni particolari, ma dove dovevo prendermi le mie responsabilità per certi episodi. Questa squadra sta facendo un percorso per la salvezza, con tanti giovani e mettendo in conto che ci si può salvare anche all’ultima giornata. E la Ferrini non merita la classifica che ha».

Dal 2018

L’ex centrocampista di Cagliari e Torres guidava la squadra dal dicembre 2018: il primo anno una gran rincorsa salvezza, poi la Ferrini si è costantemente tenuta nelle zone alte in Eccellenza.

Oggi il nuovo tecnico Antinori guiderà il primo allenamento: per lui è un ritorno in panchina dopo che la scorsa stagione, in Promozione, era subentrato all’Atletico Cagliari portandolo alla salvezza con un gran girone di ritorno. Il debutto domenica alle 15 in casa contro il Budoni, capolista col Monastir.

