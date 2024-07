Choc all’Ardia, cadono 5 cavalieri alla partenza 

Una manciata di secondi e l’Ardia si trasforma in terrore negli occhi di migliaia di persone. Un incidente alla partenza, nel vertiginoso tratto di Su Frontigheddu, congela i presenti arrivati da tutta l’Isola e la festa che si pregustava a Sedilo. La corsa a cavallo è iniziata ma non è finita e dopo un lungo intervallo i protagonisti hanno salutato il pubblico al trotto.

L’incidente

Subito dopo lo scatto fulmineo delle tre pandele, un cavallo è caduto e nella grande eccitazione della corsa sono stati coinvolti cinque cavalieri finiti rovinosamente a terra. Travolto anche un addetto alla sicurezza. Francesco Marceddu, Francesco Sotgiu, Federico Porcu, Gabriele Carta e Antonello Niola con Giampiero Marceddu, che era al bordo della pista, sono stati subito soccorsi e trasportati agli ospedali di Oristano e Nuoro. Solo un cavaliere tra questi, che ha riportato un trauma cranico, è stato portato con l’elisoccorso al Brotzu.

Primo tratto

Ovviamente la prima pandela Mario Meloni, e i suoi scudieri Michele Carboni e Costantino Atzas, con le rispettive scorte e un manipolo di cavalieri, ignari di quel che era successo, hanno superato l’arco arrivando sin dietro sa muredda seguendo il normale percorso; una quarantina di cavalieri invece, che hanno iniziato la corsa mentre l’incidente avveniva, hanno raggiunto la chiesa da un’altra strada.

Lo stop

Una volta arrivati dietro il santuario, la corsa è stata bloccata per diverso tempo e poco prima delle 20 è arrivata la decisione di non interrompere la manifestazione ma di proseguire con i cavalli che hanno effettuato il percorso lentamente. Una decisione presa dagli organizzatori anche perché non era più garantito un numero minimo di ambulanze utile per garantire i paramenti di sicurezza. E così le prime bandiere, seguite dal corteo dei cavalieri, sono scesi al passo e hanno fatto i giri attorno a sa muredda e da qui di nuovo la salita, lentamente per chiudere la manifestazione.

Il sindaco

«Purtroppo le cose non sono andate come si desiderava, però le bandiere hanno dato una prova di grande coraggio e di rispetto nei confronti delle persone coinvolte negli incidenti e alla fine sono stati onorati lo stesso, così come san Costantino – afferma il sindaco, Salvatore Pes alla fine della manifestazione – Andare al passo è stata una decisione difficilissima da prendere per questo hanno dimostrato un grande valore umano anche perché in certe occasioni non è semplice decidere».

Pes spiega anche il motivo per cui si è arrivati a questa conclusione: «Non essendoci più ambulanze la situazione era critica e alla fine Mario Meloni ha deciso di procedere al passo dimostrando saggezza e un grande coraggio». Infine un pensiero all’Ardia corsa dell’alba di oggi: «Noi dobbiamo onorare il santo, la nostra fede e ricordiamoci che questa è una processione a cavallo e l’Ardia alla mattina è soprattutto questo».

Le donne

Ieri intanto, per tutta la giornata, in una chiesa con gli ex voto al loro posto al termine di un certosino lavoro di riqualificazione, importantissimo è stato il ruolo di accoglienza svolto della prioressa del Consiglio di San Costantino. Si tratta del gruppo delle donne che sino ad agosto si occuperanno della custodia e dei servizi inerenti la parte religiosa. La prioressa è Marilena Carboni, che si avvale della collaborazione di Tonina Putzulu, Antonietta Carta, Elena Flore, Antonella Marongiu, Rosaria Carboni, Marina Coccu, Gesuina Carta, Pietrina Carboni. Prioressa e consigliere sono state ringraziate dal parroco durante la santa messa presieduta dal vescovo di Alghero Bosa, monsignor Mauro Maria Morfino.

RIPRODUZIONE RISERVATA