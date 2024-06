Choc al liceo: in aula la lista delle ragazze “conquistate” 

ROMA. Una lista delle ragazze conquistate, come fossero trofei da esporre, affissa alla porta di una classe. Choc al Visconti, prestigioso liceo classico al centro di Roma. L'elenco, con tanto di nomi e cognomi, è stato trovato da un docente suscitando dure reazioni. I responsabili, sei o sette studenti dell'ultimo anno, sono stati individuati e ora rischiano provvedimenti disciplinari: dalla sospensione a un brutto voto in condotta.

A denunciare l'episodio sono state le studentesse del collettivo “Visconti in rosa”, che ieri hanno indetto un'assemblea straordinaria (in cui alcuni dei ragazzi hanno chiesto scusa). «Questo atto non solo rappresenta una grave mancanza di rispetto verso la dignità delle ragazze coinvolte - hanno detto le studentesse - ma il fatto che gli autori si siano sentiti liberi di esporre pubblicamente tale lista evidenzia un'assente consapevolezza della gravità di tale atto». La preside Rita Pappalardo, definendo «grave» l'accaduto, ha convocato per oggi un consiglio di classe: «Prenderemo provvedimenti», assicura, «l’episodio non deve passare in silenzio». Non è esclusa una “sospensione simbolica”, visto che l'anno scolastico ormai è finito.

