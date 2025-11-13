VaiOnline
Il dramma
14 novembre 2025 alle 00:30

Choc a Trieste, mamma sgozza il figlio di 9 anni 

La donna è stata arrestata dalla polizia. Il piccolo era stato affidato al padre 

Trieste. L’hanno trovata così, semi assente, in stato di choc e con tagli sulle braccia, provocati forse con una lama. Probabilmente la stessa - un coltellaccio da cucina - con la quale poco prima aveva tagliato la gola al figlio di nove anni. Il cui corpo era lì, immerso in un lago di sangue, morto si presume nel tardo pomeriggio o in serata.

La separazione

Era la prima volta in cui la donna, di nazionalità ucraina ma residente da tempo a Muggia (Trieste), era da sola con il figlio. Una decisione presa al termine di un percorso in cui gli incontri con il piccolo avvenivano in presenza di un assistente sociale. Un percorso non casuale: la donna, di 55 anni, aveva alle spalle una separazione molto difficile dal marito, triestino, di 58 anni, anche lui residente a Muggia. Lei era seguita dal Centro di salute mentale.

La Polizia ha affidato la donna alle cure dei medici all’ospedale di Cattinara, è stata già dimessa e, terminati i passaggi giudiziari, finirà in carcere.

Il Tribunale aveva deciso che il piccolo fosse affidato al padre e che potesse però incontrare anche la madre. Come è accaduto mercoledì. L'uomo attendeva il ritorno del figlio alle 21, non vedendolo ha tentato di contattarli. Non ottenendo risposta, ha informato la Polizia che a sua volta ha ripetuto i tentativi. La preoccupazione è divenuta allarme e insieme, agenti e vigili del fuoco sono andati a casa di lei, in piazza Marconi, in centro. Con un'autoscala i pompieri sono saliti fino a una finestra dell' abitazione e sono entrati scoprendo la tragedia.

Il parroco

Ha detto il parroco di Muggia don Andrea Destradi: «La parola che caratterizza questa tragedia è fragilità». E ha esortato la comunità a stringersi intorno al padre e anche a lei, «perché anche lei va aiutata».

La piccola comunità muggesana è stravolta: la famiglia era conosciuta da tanti ed era integrata nel tessuto sociale. L'invito del parroco è stato concretizzato dal sindaco, Paolo Polidori: ha proclamato il lutto cittadino e alle 12 ha osservato un minuto di silenzio con un picchetto davanti al Municipio mentre le campane del Duomo rintoccavano a lutto.

