Choc a Sinnai, uccisa dal figlio con una coltellata alla schiena 

Omicidio choc ieri pomeriggio a Sinnai. Maria Dolores Cannas, 57 anni, è stata uccisa dal figlio Andrea Tidu, 27 anni, probabilmente dopo un litigio. Per la donna sarebbe stato fatale un unico fendente alla schiena. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione, in via Monte Genis. Qualche istante dopo è intervenuto il marito, che ha provato a rianimare la 57enne, ma ogni tentativo è stato vano. Nel frattempo il giovane si è allontanato ma è stato subito rintracciato, in stato confusionale, dai carabinieri.

