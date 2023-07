Choc a Quartucciu, muore a due mesi in braccio al padre 

Dopo cena sono usciti col bambino di due mesi, che avrebbero battezzato il 6 agosto, per fare una breve passeggiata. Una boccata d’aria che avrebbe dovuto far bene al piccolo Roberto che nella mattinata era sembrato irrequieto, forse a causa del gran caldo.

Così la famigliola – guidata da mamma Loredana Mulas e babbo Andrea Melis – si è ritrovata in via Nazionale, a due passi dal Municipio di Quartucciu. Qui la madre ha fatto in tempo anche ad allattare il bimbo mentre il padre premuroso lo ha subito dopo preso in braccio per completare il pasto dandogli il biberon. Tutta ordinaria amministrazione.

Il dramma

Improvvisamente, verso le 23,30, la tragedia: il bambino ha perso conoscenza, morendo nel giro di pochi minuti tra le braccia del babbo. Attorno a loro, diverse persone sotto choc che hanno immediatamente lanciato l’allarme al 118. Quando sono arrivati i medici, il dramma si era però compiuto: Roberto non respirava più. Da Selargius sono arrivati i carabinieri della Stazione, poi la decisione del magistrato della Procura di far trasferire la salma all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato. Oggi, salvo imprevisti, il medico legale Roberto Demontis e la sua equipe effettueranno l’autopsia richiesta dal pm per far luce sull'accaduto e per dare una risposta ad una famiglia, improvvisamente piombata in un incubo.

Il nonno sconvolto

Una tragedia immensa che ha sconvolto due comunità, quella di Quartucciu, dove la famiglia Melis, risiede e quella di Seulo, paese di origine di mamma Loredana Mulas.

«Non ha fatto in tempo a conoscerci», dice nonno Vincenzo Melis con la voce strozzata dal dolore e gli occhi gonfi di lacrime, mentre esce dall’appartamento al terzo piano di via Monte Serpeddì, dove Roberto ha vissuto per soli due mesi insieme alla mamma, al papà e alle due sorelline Noemi e Aurora rispettivamente di 4 e 2 anni e mezzo. «Non sappiamo cosa sia successo, il bambino stava bene», aggiunge il nonno, che guarda il cielo come a voler cercare una risposta per la tragedia che ha colpito la sua famiglia «È diventato un angioletto, deve darci la forza di andare avanti. Mio figlio e mia nuora passavano tanto tempo a casa nostra, i bambini erano sempre con noi. Qui venivano solo per dormire, ma ora non ci vogliono più mettere piede». Il 6 agosto, nella chiesa di San Giorgio, don Ignazio Siriu avrebbe dovuto battezzarlo e dopo la famiglia avrebbe trascorso le vacanze estive a Seulo. «Stavamo preparando tutto, volevamo fare una grande festa, invece, adesso dovremo pensare a organizzargli l’ultimo saluto. Chiameremo qualcuno per portare via la roba da questa casa, andranno a vivere nel paese di Loredana, avevano deciso con il tempo di trasferirsi lì, ma questa tragedia ha solo accelerato i tempi», aggiunge il nonno.

Lacrime e lutto

E in quell’appartamento di via Serpeddì, ad aspettare invano il piccolo Roberto c’è anche il suo cane Pallina. «Piange da ore, sembra che sappia che è successo qualcosa. Negli ultimi giorni Loredana mi ha detto che il bambino ha sofferto molto il caldo, mangiava poco e la pediatra le ha consigliato di portarlo a passeggio la sera», dice una vicina di casa. «Siamo profondamente scossi, davanti a questo grande dolore vogliamo esprimere a nome dell'intera comunità le più sincere condoglianze a tutta la famiglia», è il commento del sindaco Pietro Pisu, «siamo pronti a offrirgli il nostro sostegno e la nostra solidarietà in ogni modo possibile».

