Chiusura per i volontari di Sos? Areus: «Non è ancora detto» 

La Sos di San Sperate sta per chiudere? Dopo la denuncia della stessa associazione, la presa di posizione del sindaco Fabrizio Madeddu a difesa dei volontari di primo soccorso e la petizione che intanto continua a crescere, a rispondere è Areus: «Sulle preoccupazioni della Sos di San Sperate, la direzione generale ci tiene a precisare che, come già anticipato, dopo la fase di pianificazione è prevista quella di ascolto e coinvolgimento degli enti del terzo settore in vista della coprogettazione attuativa delle postazioni».

Tutto è nato con il piano di riordino delle postazioni di primo soccorso proposto da Areus e approvato dalla giunta regionale dieci giorni prima del voto. Sos San Sperate risulta tra quelle realtà che dovrebbe chiudere. Ma Areus precisa: «Per definire le modalità attuative del Piano di organizzazione della rete, si procederà con questa fase di confronto con le cooperative e le associazioni di volontariato convenzionate. Da essa potranno emergere eventuali elementi migliorativi per l’attuazione del piano, fino alla configurazione finale e di coprogettazione. Sono già previste nei prossimi giorni una serie di interlocuzioni con gli enti del Terzo settore a partire dall’area territoriale (Atreu) sud».

Insomma, per l’azienda ci sarebbe lo spazio per rivedere il piano, ma il presidente dell’associazione Massimo Piras è lapidario: «Prima decidono, poi si aprono al dialogo. Forse si doveva fare prima. Questa risposta è vergognosa e il tempo scarseggia. Già da giugno potremmo chiudere».

RIPRODUZIONE RISERVATA