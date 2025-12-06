VaiOnline
Stampace.
07 dicembre 2025 alle 00:39

Chiusura per 15 giorni di un locale in via Roma 

Arriva la firma del questore e il locale chiude per due settimane. Il provvedimento è frutto di un’indagine che aveva portato alla denuncia in stato di liberà del proprietario di un pubblico esercizio in via Roma per ricettazione.

La sanzione è dovuta a un’operazione degli agenti delle volanti che, lo scorso 30 novembre, aveva portato alla denuncia in stato di libertà del titolare del locale e di suoi dipendenti. L’indagine riguardava il furto di un personal computer e di altra attrezzatura informatica a un turista americano. Il possesso del pc e dell’altra attrezzatura aveva condotto alla segnalazione alla Procura delle Repubblica di titolare e dipendenti del pubblico esercizio, con la contestazione del reato di ricettazione.

Ieri mattina è arrivata anche la firma del questore, Rosanna Lavezzaro, sul provvedimento di chiusura del locale per un periodo di quindici giorni, eseguito ieri mattina dalla Polizia Amministrativa.

