Chiusura internazionale alla Sardinia Sailing Cup 

Sarà il parasailing a concludere in grande questi due mesi di vela internazionale ospitati da Cagliari. Nelle acque di Su Siccu torna per la seconda volta l’International Development Programme (IDP), ultimo grande evento organizzato nell’ambito della Sardinia Sailing Cup. Gli atleti provenienti da varie nazioni europee si sfideranno con le loro imbarcazioni e cercheranno di aggiudicarsi il Trofeo dell’International Development Programme, sia in singolo, sia in doppio. L’appuntamento per tutti è per domani alle 10.30. All’interno del Molo Ichnusa sorgerà il Villaggio che, da domani a martedì, sarà aperto al pubblico, che potrà vedere da vicino le imbarcazioni Hansa 303 capaci di annullare le differenze dettate dalle disabilità. ( l.d.c. )

