Chiusura di spettacolo con botto e polemica 

Dovevano essere dei fuochi d’artificio silenziosi, uno spettacolo “piro-musicale” in linea con il regolamento comunale per la tutela degli animali, che vieta i botti in tutto il territorio. Ma alla fine il rumore delle deflagrazioni in tutto il paese si è sentito eccome. Lo spettacolo è stato di sicuro suggestivo, ma alla fine i fuochi d’artificio che come da tradizione chiudono la festa di Santa Vittoria hanno prodotto gli stessi esiti di quelli tradizionali, e bambini e animali spaventati dalle detonazioni non sono mancati.

Le regole

Il Comune, che in deroga al regolamento comunale aveva autorizzato il comitato di Sant’Efisio e Santa Vittoria – che va detto quest’anno ha dato vita a una festa come non se ne vedevano da anni – ad organizzare lo spettacolo pirotecnico per lunedì, ieri in una nota ha preso le distanze da quanto è accaduto: «Il regolamento sul benessere animale vieta su tutto il territorio l’utilizzo di petardi, razzi, mortaretti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici, ad eccezione di prodotti che generino esclusivamente effetti luminosi. È in virtù di questo regolamento che il comitato ha presentato nei giorni scorsi una nota al Comune nella quale proponeva uno spettacolo piro-musicale, piccoli fuochi d’artificio con scoppio minimo che, accompagnati da una colonna sonora compongono coreografie fantastiche. I fuochi d’artificio utilizzati durante questi spettacoli hanno come caratteristica principale quella di non avere una detonazione potente come i classici e rispettano quindi limiti acustici previsti dai vincoli legislativi comunali o ministeriali. Tuttavia, nel corso dello spettacolo, abbiamo constatato con grande rammarico che l’esibizione si discostava notevolmente dalla proposta iniziale del comitato. Pur essendo fiduciosi rispetto alle loro buone intenzioni, restiamo in attesa di una valida spiegazione in merito a ciò che è successo».

Il presidente

Daniele Piras, presidente del comitato, fa luce sull’accaduto: «Non abbiamo avuto modo di consultare le schede tecniche dei fuochi o vedere dei video di spettacoli analoghi, anche per noi il risultato è stato del tutto inaspettato: ci avevano assicurato che la musica avrebbe coperto il rumore, invece – pur essendo i decibel inferiori a quelli dei fuochi tradizionali, e il tipo di botti approvato dalla legge – dopo pochi secondi abbiamo capito che non era lo spettacolo che avevamo in mente noi. Siamo veramente dispiaciuti per quanto è successo, e chiediamo scusa al Comune e ai cittadini». (i. m.)

