Chiusura del cimitero per «motivi sanitari»  

Chiusura imprevista del cimitero di Sestu, da ieri sera e fino a una data ancora da decidere. Si parla di «un imprevisto inconveniente di carattere igienico sanitario, per cui si è reso necessario provvedere alla chiusura temporanea del cimitero a tutela dell’igiene e della salute pubblica». A quanto sembra nel corso di alcuni lavori o verifiche su dei loculi è stato necessario chiamare la Asl, forse solo per precauzione; una misura frequente in questi casi. Il problema potrebbe comunque risolversi già oggi.

