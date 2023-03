Chiuso viale Giussani: traffico nel caos  nelle ore di punta  

La chiusura inizia già dalla corsia a salire che, da piazza D’Armi, conduce a viale don Luigi Giussani, per poi proseguire verso viale Sant’Ignazio e verso Castello. Quello nella passeggiata del viale Buoncammino è un cantiere ormai aperto da settimane, ma che solo adesso, con la chiusura della strada fino al 14 aprile per la messa in sicurezza della condotta idrica, ha avuto ripercussioni sulla viabilità. Molti automobilisti sono stati costretti a scegliere itinerari alternativi: per dirigersi in viale Sant’Ignazio, infatti, alcuni hanno scelto di imboccare in senso contrario via Fra Nicola da Gesturi, costeggiando l’Anfiteatro romano; altri, più semplicemente, da via don Bosco, hanno percorso viale Sant’Ignazio a salire verso via Fra Nicola da Gesturi. E se la chiusura di viale Giussani è stata annunciata lunedì, solo ieri pomeriggio un’ordinanza del Comune ha reso nota l’inversione del senso di marcia in via Sant’Ignazio, che resterà in vigore per un mese.

Sono state ore caotiche quelle che hanno dovuto vivere i cagliaritani alla guida ieri mattina. La chiusura di viale Giussani (la strada parallela a viale Buoncammino) e del primo tratto di viale Buoncammino (la salita da piazza D’Armi) ha raddoppiato i tempi per arrivare in piazza D’Armi, sia da Viale Merello che da via Is Mirrionis e rallentato tutta la viabilità della zona. Sull’Asse Mediano l’ennesimo tamponamento ha rallentato il traffico per alcune ore.

Viale don Giussani

Studenti a disagio

Ieri gli studenti che dovevano recarsi a lezione nel polo economico-giuridico hanno dovuto giocoforza raggiungerlo a piedi o con i mezzi pubblici. Nel parcheggio di via Cammino Nuovo, alcune macchine erano posteggiate dal giorno prima, con la sola possibilità di scendere verso via Nicolodi. Alcuni studenti che hanno scelto comunque di utilizzare l’auto, hanno trovato parcheggi di fortuna e sono stati multati.

Fabiano Serra, che lavora al distributore davanti alla Facoltà di ingegneria, racconta il caos: «Hanno suonato i clacson per tutto il giorno. Oggi era allucinante. In confronto agli altri giorni, c’era il doppio del caos. Addirittura, un cliente, che doveva portarmi la macchina, per percorrere tutta viale Merello ha impiegato 20 minuti». Gli agenti della polizia locale sono arrivati in piazza D’Armi alle 9.30 per cercare di rendere più scorrevole il flusso di autovetture: «A quell’ora era già finito, non c’era più nessuno. L’ora di punta è dalle 7.30 alle 9. E dalle 13 alle 14».

Dibattito sulla rotatoria

Serra ritiene utile la rotonda che è stata annunciata in piazza D’Armi: «Avrebbero dovuto iniziare i lavori dieci giorni fa e ancora non sono cominciati». Gli fa eco Alessandro Concas: «È da un secolo che devono farla. Se eliminasse i semafori, ben venga». «La rotatoria risolve fino a un certo punto», aggiunge Nicola Lai, «soprattutto se la maggior parte del flusso arriva tutto da una parte. Anzi per certi versi, è peggio del semaforo. Ci deve essere un equilibrio di traffico tra le vie che convergono sulla rotatoria».

Asse mediano

Anche sulla tangenziale cagliaritana ieri mattina si è verificato un tamponamento a catena all’altezza dello svincolo per viale Marconi, che ha provocato disagi e lunghe code.

