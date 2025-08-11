Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta 

Una tragedia consumata in una serata d’estate. Danir ha smesso di respirare ieri mattina al policlinico Gemelli di Roma, a distanza di sei giorni dal malore che l’ha colto a Olmedo, lo scorso mercoledì, mentre era nell’auto dei genitori, ignari e addormentati nella casa a pochi metri. Aveva soltanto quattro anni, ed era venuto coi familiari dalla Moldavia per trascorrere per la prima volta un periodo di vacanza in Sardegna, andare al mare, divertirsi coi fratellini e vivere la gioia della scoperta di un nuovo paese e di panorami sconosciuti. Nessuno si sarebbe certo aspettato che in mezzo a tanto sole e all’esplosione di luce dell’agosto isolano, potesse avvenire qualcosa di così cupo e definitivo come il decesso di un bimbo. Eppure proprio l’alta temperatura potrebbe aver concorso, la scorsa settimana, alla morte del piccolo.

Lo sgomento

Danir alloggiava con il padre, la madre e il resto della famiglia in una casa nell’agro del Comune di Olmedo, a poca distanza dalla zona artigianale. A ospitarli alcuni amici della coppia, con i quali ci sarebbe anche una parentela. Durante una piccola pausa di riposo subito dopopranzo nessuno si accorge che Danir si allontana dalla stanza e raggiunge l’ingresso per uscire nel cortile. Il piccolo vede l’auto dei genitori, apre la portiera e, nonostante le poche forze, la spalanca per poi scalare sul sedile. Si adagia così all’interno di quella scatola d’acciaio già arroventata dal caldo. Il tempo passa, ancora non si sa quanto, e il bambino avverte che le forze l’abbandonano, tanto che non riesce a reagire, a sfuggire a quella trappola inanimata. E quando il padre e la madre si svegliano accorgendosi dell’assenza del bimbo, lo cercano gridando il suo nome senza ricevere alcuna risposta. Danir è nell’auto, non risponde agli stimoli, e al 118, arrivato sul posto, le sue condizioni appaiono subito molto gravi.

I soccorsi

Immediata la corsa a Sassari e il ricovero nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata dove però il piccolo non migliora e i genitori decidono una mossa disperata: il trasferimento con l’elisoccorso, sabato scorso, al policlinico Gemelli di Roma, in cui il bimbo viene allettato e intubato nel reparto di Terapia pediatrica. Per alcune ore della domenica la sensazione è quella di un miglioramento, smentito però dalla ricaduta durante la notte di due giorni fa fino alla morte di ieri.

La comunità

«Siamo affranti – commenta il sindaco di Olmedo Antonio Faedda – Ci stringiamo come comunità alla famiglia che sta vivendo un dolore insostenibile». Un padre e una madre che adesso potrebbero essere oggetto di un’indagine per omessa vigilanza anche se, al momento, non risulta alcuna apertura di un fascicolo. Non è nemmeno chiaro se, nel caso, la competenza di un procedimento spetti alla procura di Sassari o a quella di Roma. Ma, soprattutto, andrebbe ancora chiarito cosa realmente abbia causato il decesso, e se il clima torrido possa aver giocato un ruolo in questa sciagura.

RIPRODUZIONE RISERVATA