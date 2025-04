Chiuso l’incrocio a raso di Villagreca 

Via ad una nuova fase dei lavori di adeguamento della Statale 131 tra Villagreca e Serrenti. Chiuso, da ieri e fino al 24 ottobre, il tratto di 2 chilometri e mezzo (dal km 30 al 32,600) in direzione nord dell’arteria centrale per il completamento dei lavori di ammodernamento, con deviazione sulla complanare di nuova realizzazione. In contemporanea è stato chiuso anche lo svincolo a raso per l’immissione nella frazione di Nuraminis per chi proviene da nord.

I lavori

Il provvedimento dell’Anas detta le modifiche alla viabilità (nella complanare è in vigore il divieto di sorpasso per gli autocarri con massa maggiore di 3,5 tonnellate, limiti di velocità a 30 e 50 chilometri all’ora e senso unico di marcia) ed è accompagnato dall’ordinanza del sindaco di Nuraminis Stefano Anni, che istituisce limitazioni nella viabilità locale (senso unico di marcia direzione sud lungo la via San Costantino-Bia Segariu) per «garantire il passaggio dei bus di linea Arst».

Nel dettaglio: per il flusso veicolare in direzione Sassari sarà attiva «una deviazione del traffico lungo la complanare, per circa 2,5 chilometri», scrive Anas in una nota. «Il provvedimento si rende necessario per consentire l’allargamento della sede stradale principale e il completamento delle opere previste dal progetto di ammodernamento. Il traffico sarà convogliato sulla strada complanare al chilometro 30 per poi reimmettersi sull’asse principale della statale 131 al chilometro 32,600. Grazie alla disponibilità del Comune di Nuraminis e dell’Arst, si procede alla chiusura del varco centrale della 131 all’altezza dell’abitato di Villagreca, migliorando in questo modo la sicurezza».

Il cantiere

L’Anas, poi, che anticipa le prossime fasi nei lavori nel cantiere da 63 milioni di euro che interessano complessivamente 10 chilometri di tracciato la cui conclusione, spiega l’Anas, «è prevista entro la fine del 2025». «Una ulteriore fase delle lavorazioni, che sarà comunicata e successivamente avviata entro maggio, prevede anche la deviazione del traffico in direzione Cagliari lungo il nuovo tracciato della 131 in variante rispetto all’attuale nell’abitato di Villagreca, così verranno eliminati gli incroci a raso di Villagreca e Samatzai, dedicandoli al traffico locale».

Articolato il percorso dei bus di linea diretti a Cagliari e che transitano all’interno di Villagreca (15 ogni giorno, mentre nella direzione opposta sono 19), che davanti all’incrocio a raso chiuso proseguiranno per un chilometro circa verso sud fino allo svincolo a raso per Nuraminis e la Provinciale 33, dove invertiranno il senso di marcia per reimmettersi sulla 131 direzione Nord, e svoltare per la frazione di Nuraminis. Dove una volta caricati i passeggeri proseguiranno il tragitto verso Nuraminis e Cagliari attraverso la via San Costantino – Bia Segariu (dove si viaggerà, tutti i giorni dalle 6 alle ore 20,30 a senso unico direzione sud). «Questa era la condizione per mantenere il servizio di trasporto pubblico a Villagreca: è un sacrificio fattibile», annota il sindaco Anni, che consiglia, per raggiungere Villagreca da Nuraminis, «di utilizzare la Statale 131».

