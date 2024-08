Chiuso l’ecocentro, rifiuti abbandonati ai cancelli 

Disagi a Ussana per la chiusura dell’ecocentro comunale. Ai cittadini è precluso il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti, con il risultato che la spazzatura di diverso genere, abbandonata da qualche incivile si accumula, davanti alla struttura. La causa dello stop ai conferimenti sarebbe è da attribuire al passaggio di consegne tra la Cosir e la Sangermano, la vecchia e la nuova gestione del servizio di igiene urbana nel paese. «L’ecocentro comunale, a far data dal 12 agosto 2024, resterà chiuso al pubblico», si legge in un cartello affisso dalla società Cosir Srl all’ingresso dell’ecocentro. La chiusura, specifica la società, si rende necessaria «al fine di consentire alla scrivente, in tempo utile per la consegna del servizio al nuovo gestore, alle attività di trasporto presso gli impianti di destinazione dei rifiuti presenti nel centro di raccolta e allo sgombero dell’area».

Dopo l’avvicendamento tra le due imprese nella gestione del servizio rifiuti, il 21 agosto, la riapertura dell’ecocentro, come si legge in una nota del Municipio, dovrebbe avvenire dal 2 settembre. All’interno, a tutt’oggi, l’attività di sgombero dell’area (i cassoni che contengono i rifiuti sono stracolmi) non si è ancora concretizzata. (ig. pil.)

