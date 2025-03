Chiuso il sottopasso ferroviario allagato 

Con le piogge dei giorni scorsi è diventato nuovamente impraticabile il sottopasso ferroviario del “Carmine” ad Assemini, uno dei cinque che collegano un territorio spaccato in due dalla linea ferroviaria. Il livello dell’acqua è salito tanto da non consentire a cittadini e pendolari il passaggio pedonale da via Sant’Elia a via Tuveri, e viceversa.

Il problema si è ripresentato a distanza di pochi giorni dal ricevimento, da parte del Comune, di una lettera: Maurizio Deidda, ingegnere asseminese che ha seguito il progetto di miglioramento dell’accessibilità della stazione ferroviaria Assemini-Carmine, ha rinunciato all’incarico professionale della direzione dei lavori.

La rinuncia

Il progetto era nato nel 2014, quando la Giunta comunale grillina guidata dal sindaco Mario Puddu (oggi a capo di una coalizione civica) aveva approvato il preliminare redatto dal personale dell’Ufficio tecnico, divenuto definitivo nel settembre 2016. Poi l’affidamento dell’incarico di progettazione nel 2017 e gli elaborati relativi all’opera pubblica depositati in Comune nel 2018.

Un fermo che dura da sette anni a cui Deidda ha detto basta: «Sono venute meno le condizioni per proseguire l’incarico affidato». Un lavoro di cui attende, dall’aprile 2020, il saldo pari al 75 percento delle competenze maturate.

Le segnalazioni

Le criticità del sottopassi di Assemini sono note: poca sicurezza, scarsa accessibilità e insufficiente manutenzione. E si aggiungono gli allagamenti che si verificano a ogni pioggia. L’ultimo proprio di due giorni fa, quando l’acquazzone ha trasformato il sottopassaggio in una piscina: «Da qui non si passa», ha comunicato ai concittadini, a mezzo social, la residente Lucia Guagenti.

Le transenne comunali hanno poi, ufficialmente, impedito il transito. Secondo un altro asseminese, Maurizio Stara «il tutto è dovuto ai lavori sui due canali di scolo verso la stazione, interrotti a Elmas per l’edificazione di alcuni pilastri in prossimità dei binari e ben visibili ai due estremi del marciapiede».

Il futuro

L’opera era stata finanziata con circa 113 mila euro da fondi “Pac 2007-2013 asse attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu”. Delle risorse programmate ne sono state impegnate 8mila e spese 2mila. La data prevista per l’avvio della fase esecutiva era stata fissata per il dicembre 2022 e quella del collaudo per il marzo 2023. A oggi, in realtà, tutto è ancora alla fase embrionale e i lavori non sono mai iniziati: «Avvieremo le interlocuzioni con la società Ferrovie - ha dichiarato il sindaco Mario Puddu - e ci impegniamo ad affidare l’incarico tecnico in tempi stretti. È un piccolo progetto, piuttosto limitato, molto circoscritto anche nelle somme. Ci consentirà di poter riprogettare le opere, e appaltarle nel più breve tempo possibile, per risolvere i problemi di quella strada, legata allo smaltimento delle acque e al fatto che dobbiamo garantire sia delle auto dei residenti ma anche in sicurezza per chi attraversa il sottopasso».

