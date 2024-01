Chiuso il parco appena inaugurato Il Comune: «Non siamo stati noi» 

È stata inaugurata mercoledì dopo un intervento di riqualificazione ma ieri i bambini che con i loro genitori hanno tentato di entrare nella nuova area giochi di via Berna l’hanno trovata chiusa con un lucchetto.

Possibile che sia rimasta sbarrata in pieno giorno a pochi giorni dal taglio del nastro? Il Comune dice di non saperne nulla: «Con riferimento alla notizia della chiusura dell’area verde di via Berna, si comunica che la stessa non è stata disposta dall’Amministrazione comunale ma è attribuibile ad ignoti», è scritto in una nota diffusa dopo le 19 di ieri. «Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica ha richiesto all’impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino la rimozione del lucchetto apposto abusivamente e ha inviato comunicazione del fatto alla competente Polizia Locale».

Certo è che è stata una sorpresa amara per tutti i cittadini, grandi e piccoli, che avevano in programma di trascorrere un momento di puro relax o divertimento nei circa 850 metri quadrati, con giochi per bambini, area fitness, area relax e jacarande.

«I nuovi spazi verdi di via Berna», aveva commentato Paolo Truzzu, «mettono a disposizione delle famiglie e di tutti i residenti di Genneruxi delle aree per il gioco dei bambini e per l’attività fisica, con arredi e attrezzi dedicati. Così come accaduto in tanti altri quartieri della città, questo intervento supporta e rafforza gli spazi che l’Amministrazione ha recentemente ripristinato o aperto nel quartiere: si pensi alla riqualificazione dell’area giochi di piazza Islanda e all’apertura del giardino di via Bruxelles».

Ora si tratta di capire che cosa è successo davvero.

RIPRODUZIONE RISERVATA