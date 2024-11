Chiuso il meeting del turismo, assegnati quattro premi 

Si chiude con la raccolta di Plastic Free e una grande affluenza di pubblico il 18°Meeting del Turismo organizzato da “Una scuola sarda”. Focus sul tema dell’overtourism, la manifestazione ha esaminato i principali trend della stagione turistica e dato voce agli operatori. Particolarmente vivace il dibattito al seminario formativo su accoglienza e ospitalità. Durante il Meeting la consegna del Premio “Gusto per il Turismo”, che omaggia i promotori dell’Isola nel mondo. I premi sono stati assegnati alla titolare della discoteca Ritual, Francesca Fiore, per le strutture ricettive, al velista Andrea Mura per lo sport, allo scrittore Matteo Porru per i media e i Tenores Mialinu Pira di Bitti nella categoria musicale.(v.m.)

