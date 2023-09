Chiuso il Family fest: boom di visitatori 

Si è concluso con un successo il fine settimana del Family Fest al Parco della Musica. La tre giorni di giochi, spettacoli e animazioni all'aperto, da venerdì a domenica ha catturato migliaia di visitatori.

«I turisti e i cittadini arrivati da diverse parti dell'Isola hanno risposto splendidamente a quest'evento, coinciso con la ripresa dell'anno scolastico. È un segnale positivo che ci incoraggia a continuare in questa direzione», ha commentato l’assessore al Turismo e Attività produttive Alessandro Sorgia.

Per Alessia Littarru, ideatrice e organizzatrice della manifestazione, la grande soddisfazione deriva soprattutto dal fatto che il pubblico ha partecipato con gioia e entusiasmo, con mamme e papà, zii, cugini e amici che hanno giocato insieme. Questo è il vero spirito del Family Fest».

«Eventi come questo rappresentano un'opportunità per i residenti e i visitatori di Cagliari di trascorrere bei momenti in compagnia», ha concluso Sorgia annunciando altre manifestazioni del genere nei prossimi mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA