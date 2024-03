Chiuso dopo anni lo scarico abusivo 

Alla fine quella vecchia condotta ha smesso di buttare acqua. Un fiume maleodorante nel pieno centro proprio accanto al Comune, che si riversava nel rio Matzeu da uno scarico abusivo, presente da anni, e con un’origine poco chiara. E che ieri, dopo l’intervento di un autospurgo nella vicina via Cesare, aveva smesso di scorrere.

Non è del tutto chiaro se le due cose sono collegate, ma è certo che le fogne sestesi sono molto vecchie. Un problema complesso su cui Abbanoa ha investito milioni per lavori. «Nei giorni scorsi, a seguito di un importante intasamento fognario, è stato programmato ed eseguito da parte di Abbanoa un intervento di pulizia del tratto di rete interessato dal blocco. In questo modo è stata superata la criticità che comportava fuoriuscita di liquami dai chiusini», spiega l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni. (g.l.p.)

