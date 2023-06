Chiuso da tre anni, occupa ancora la piazza  

Sembrava fosse una delle (tante) vittime del Covid. Perché quando il Caffè Eruopa ha chiuso, nel 2020, si diceva che passata la buriana sarebbe tornato a essere punto di riferimento dei cagliaritani. Invece da tre anni il bar è chiuso e il gazebo adiacente, dove erano ospitati più di una cinquantina di coperti, è ancora li, a occupare una parte della piazza pubblica tra via Alghero e via Grazie Deledda. Una struttura ormai fatiscente e pericolosa, delimitata su un lato da un nastro rosso e bianco di quelli che avvertono di un pericolo. Che cosa è successo? Il gazebo era stato autorizzato nel 2003 dall’amministrazione che aveva permesso ai vecchi proprietari di allestirlo in cambio della riqualificazione della piazza. Si è andati avanti per quasi 17 anni, poi nel 2020 il Caffè Europa ha cambiato proprietà. Ma non ha mai riaperto e il gazebo è ancora in mezzo alla piazza. L'Europa è uno dei bar storici della città: l'unico, negli anni Ottanta, in cui fosse possibile acquistare le sigarette a tarda ora in un'epoca in cui i distributori automatici erano una rarità. Per molti decenni il Bar Europa era sul marciapiede opposto di via Alghero, all'angolo con via Dante. Poi il trasferimento con il cambio di denominazione in caffè (non più bar) Europa e una vasta area di suolo pubblico al coperto. ( ma. mad. )

