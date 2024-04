Chiuso da Pasqua il cantiere sulla 131 

Problemi interni di ordine amministrativo per l’impresa esecutrice dei lavori e la mancanza del materiale di cava per il riempimento della base della carreggiata: da Pasqua i lavori sono bloccati nel cantiere dell’Anas aperto nel tratto dei 10 chilometri della Statale 131 da Nuraminis a Serrenti (tra i chilometri 23,885 e 35,412). L’Anas aveva ipotizzato la fine dei lavori per la prima parte del 2025, questo ulteriore stop potrebbe comportare altri ritardi nel cantiere infinito.

Il sindaco

L’Anas in una nota parla di non meglio definite «criticità in ordine amministrativo», alla base della sospensione ai lavori. Riguarderebbero il travaso degli operai da un impresa all’altra nell’ambito dell’associazione temporanea di imprese (Aleandri Costruzioni spa e Beozzo Costruzioni srl) che si era aggiudicata l’appalto dei lavori. Ne prende atto il sindaco di Nuraminis Stefano Anni: «Ci avevano comunicato una sospensione di alcuni giorni per difficoltà nel reperimento dei materiali di cava. Mancano i materiali aridi per il riempimento dei tratti ancora da realizzare».

L’ Anas in una nota prende atto «delle rassicurazioni fornite dall’impresa in ordine alla ripresa delle attività entro la prossima settimana».

Fermata al cantiere, quindi, in controtendenza con l’accelerazione all’attività impressa nell’ultimo anno anche per le sollecitazioni di Anas, che ha più volte richiesto all’impresa esecutrice un incremento della produttività per far recuperare i ritardi. Di un mese fa il primo tangibile (anche se parziale) risultato, del cantiere che va avanti dal 2021: la riapertura della carreggiata in direzione sud, di circa 3 chilometri, dove era stato convogliato il traffico diretto in direzione nord, con divieto di sorpasso e limite e 50 chilometri all’ora.

L’Anas

«Nello stesso tratto procederanno intanto i lavori lungo la carreggiata in direzione nord, che sarà riaperta al traffico entro l’estate», scriveva Anas una mese fa. Tre settimane dopo l’altra novità: la chiusura della complanare che permetteva agli automobilisti di entrare (dal varco di via Nazionale) dalla Statale 131 a Nuraminis, da allora raggiungibile esclusivamente dall’innesto nord. Ora lo stop al cantiere che potrebbe allungare i tempi di ultimazione del cantiere, in generale, e in particolare del tratto (tra Monastir e Nuraminis) dove si è concentrato il maggiore sforzo dell’Anas e dell’impresa esecutrice dei lavori. Sulla fermata al cantiere arriva anche il commento di Gianni Olla, della federazione lavoratori edili della Uil: «Vigileremo attentamente per evitare che questo cantiere, come è accaduto per altri lungo la 131, diventi infinito».

