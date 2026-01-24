VaiOnline
Sestu.
25 gennaio 2026 alle 00:25

Chiusi i guadi dei torrenti, famiglie bloccate 

I corsi d'acqua s'ingrossano e nel territorio di Sestu almeno sette famiglie rischiano di restare bloccate in casa. Succede nel territorio di Sestu, tra i guadi del rio Sassu e del rio Durci. La sindaca Paola Secci ha annunciato ieri pomeriggio che un lato, quello del rio Sassu, era stato chiuso con le sbarre mobili, installate di recente. L’altro guado, quello dal lato del rio Durci, invece è stato chiuso con le transenne. L’acqua era già così alta da rendere l’accesso pericoloso. «Viviamo in un incubo, siamo molto preoccupati», racconta Emanuela Murgia. «Tra i due fiumi abitano tante famiglie e siamo praticamente chiusi qui. Inoltre nella strada passano tantissime auto per raggiungere la 387, ed è piena di buche». Vanessa Collu ha visto una scena da paura: «Un’auto ha attraversato il guado, l’automobilista non aveva visto la sbarra perché la mattina presto era ancora sollevata. La macchina si è fermata e per fortuna i vicini lo hanno aiutato a uscire». La sindaca Paola Secci spiega dai suoi canali social: «Il Centro di Protezione civile ha dichiarato l'allerta gialla. Si raccomanda di non attraversare i guadi, rispettare le indicazioni e seguire gli aggiornamenti».

