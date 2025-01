Chiusi i collegamenti per Serramanna 

Il sindaco di Nuraminis chiude di fatto la strada verso la Statale 131 agli automobilisti serramannesi, e non solo. Il motivo? Evitare l’eccesso di traffico e, scrive il primo cittadino Stefano Anni in un’ordinanza ad effetto immediato emessa ieri, «per scongiurare accertate situazioni di pericolo e rischio per la pubblica incolumità», sulle strade comunali divenute di uso quotidiano da centinaia di automobilisti per raggiungere la Carlo Felice.

La situazione

Auto, Tir ma anche trattori passano in paese perché la strada provinciale 54 Nuraminis-Serramanna è chiusa nell’ultimo tratto (quello che immette alla Carlo Felice) per i lavori di demolizione del cavalcavia al chilometro 27 della Statale. Anche uscire dall’abitato di Nuraminis per raggiungere la 131 non sarà molto agevole: gli automobilisti dovranno scegliere tra lo svincolo a raso Nuraminis Nord da brividi o la più tranquilla (anche se con molte buche) via Satta che immette alla complanare e da qui alla 131.

La demolizione del cavalcavia Nuraminis –Serramanna sulla 131 è cominciata il 17 ottobre, nel novero del cantiere da 50 milioni di euro per l’ammodernamento del tratto della Carlo Felice, fra i chilometri 23 e 34 della 131.

La decisione progettuale di Anas e impresa Aleandri Spa (committente ed esecutrice dei lavori) di demolire il cavalcavia al chilometro 27 senza definire preventivamente un’adeguata viabilità alternativa, ha avuto l’effetto di dirottare il traffico della Provinciale 54 e quello in entrata e uscita da Nuraminis sulle modeste strade campestri (larghe non più di tre metri e disseminate di insidie) di Nuraminis.

L’attacco

Strade che il sindaco Anni ha chiuso con l’ordinanza di ieri, «considerato che a seguito dei lavori di ammodernamento della strada statale 131 e della demolizione del cavalcavia Nuraminis – Serramanna, molteplici strade comunali e in particolare la via Nuracesus, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Nazionale e la provinciale 54, e la via Villasor, nel tratto compreso tra l’intersezione tra la complanare R1 e la provinciale 54, vengono quotidianamente utilizzate impropriamente quale viabilità alternativa per il collegamento con la 131».

Insomma: il transito nelle vie Nuracesus e Villasor (come recita la segnaletica già sistemata) è vietato a tutti gli automobilisti, con deroga per «i residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, veicoli per carico, scarico e lavorazioni agricole nelle attività produttive localizzate lungo le stesse vie». Il sindaco di Nuraminis, che qualche settimana fa, davanti all’Odissea degli automobilisti nel percorre le strette strade campestri, aveva minacciato di bloccare i lavori sulla 131 («Non vorrei arrivare ad azioni troppo drastiche che comportino un blocco dei lavori che già vediamo abbastanza a rilento») passa ora alle vie di fatto. «Ho dovuto adottare quest'ordinanza per le situazioni che conosciamo bene dovute anche al poco rispettoso uso che si è fatto della viabilità alternativa. Velocità eccessive e utilizzo inadeguato. Purtroppo le situazioni di oggi sono frutto di poca cura su accorgimenti progettuali susseguitisi negli anni. La settimana prossima ho già fissato incontri con Anas per essere informato sullo stato dei lavori», spiega meglio Anni.

Serramanna

«Comprendo la disposizione del collega Anni», interviene il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, «è stata migliorata una viabilità rurale che ha consentito di utilizzare ancora la Provinciale Serramanna-Nuraminis, ma questa viabilità non ha caratteristiche tali da poter sostituire per dimensioni, sicurezza, segnaletica il tratto oggi oggetto di manutenzione da parte di Anas. Per qusto cho semore consigliato ai miei concittadini di passare per Serrenti o per la Monastir-Villasor».

