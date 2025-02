Chiusi gli uffici postali di Tratalias e Masainas 

Da ieri gli uffici postali di Tratalias (in via Matteotti) e Masainas (in via Municipio) resteranno chiusi per consentire la realizzazione dei lavori di allestimento degli uffici per l’adeguamento al progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”. L’iniziativa di Poste Italiane mira, oltre ad ammodernare gli spazi e a migliorare il comfort ambientale, a fornire nuovi servizi ai cittadini dei Comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione.

Alla riapertura, in entrambi gli uffici sarà possibile richiedere e rinnovare il passaporto elettronico e ottenere 15 certificati dell’Anpr (l’Anagrafe nazionale della popolazione residente) e tre certificati previdenziali.

Nel frattempo, i residenti di Tratalias, potranno rivolgersi alla sede di via De Vittorio a San Giovanni Suergiu, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35, il sabato fino alle 12,45. Ai residenti di Masainas, invece, Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata nell’ufficio postale di Sant’Anna Arresi, piazza Martiri, operativa sempre dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato fino alle 12,45.

RIPRODUZIONE RISERVATA