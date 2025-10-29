Chiusi gli spalti del Generale Porcu, interrogazione in Consiglio 

Spalti off limits e disagi nel campo sportivo Generale Porcu di Selargius, dove da tempo sono in corso i lavori di restyling.

«Negli ultimi giorni gli spalti dell’impianto sono stati chiusi improvvisamente, senza alcun preavviso alle società sportive e alle famiglie degli atleti. L’avviso è arrivato solo a ridosso di una giornata di allenamenti, causando disagi e confusione tra gli utenti», la denuncia del capogruppo di Autonomisti sardi Alberto Cappai in Consiglio comunale. «A destare ulteriore preoccupazione è anche la presenza di residui di cantiere nelle vicinanze del campo e il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione, che compromettono il regolare svolgimento delle attività sportive e pongono questioni di sicurezza. Troviamo indecoroso che un campo sportivo che per anni è stato il fiore all’occhiello della città di Selargius versi oggi in queste condizioni e non possa essere utilizzato al massimo delle sue potenzialità». Da qui la richiesta all’amministrazione comunale, «e in particolare il sindaco Gigi Concu, che ha voluto mantenere per sé la delega allo Sport, di un intervento tempestivo per risolvere le criticità segnalate. L’attività sportiva è ormai a pieno regime e atleti e famiglie meritano certezze, non promesse», conclude Cappai.

