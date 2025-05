chiusi a quartucciu gli assoluti su pista  

Nella seconda giornata dei campionati regionali individuali Assoluti di atletica su pista a Quartucciu, 2° Memorial Geppi Spanedda, il vento ha condizionato diverse prestazioni, tuttavia, non sono mancati colpi di scena e le sorprese, capaci di rendere la serata avvincente. Nel primo pomeriggio la sulcitana Beatrice Porcu (Cus Cagliari) al rientro da un infortunio, si è imposta sui 400 hs, migliorandosi con 1’01”19. Dietro di lei, un’inaspettata Maria Paola Sotgiu (PF, Ichnos Sassari) che, da esordiente ha chiuso con l’ottimo 1’02”77, dando prova di genuino talento e versatilità. Gara tattica ed esaltante anche quella degli 800 maschili, dove il duello tra Gabriele Tocco (Ichnos) ed Ithocor Meloni (Cus Cagliari) si è concluso con una strepitosa volata di Meloni, capace di scucire tutti negli ultimi 120 m con un marcato e imprendibile cambio di ritmo. Ma la prova che più di tutte ha acceso la suspense , è stata quella della 4x400 mista, gara relativamente recente nel panorama regionale e nazionale. La formazione della Ichnos Sassari (Sanna, Sotgiu, Tocco, Chessa) partita in testa davanti a quella del Cus Cagliari (Mulas, Bois, Ardenghi, Mannu), si è trovata nell’ultima frazione, in grande difficoltà grazie a un incredibile recupero di Giulia Mannu che ha accorciato il distacco sino ad annullarlo, per poi riguadagnare a denti stretti il primo posto nei metri finali con Camilla Chessa, atleta in costante crescita e in gran spolvero: 3’45”91 per il team sassarese e 3’46”06 per i cagliaritani.

RIPRODUZIONE RISERVATA