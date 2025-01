Chiuse le verifiche sui rendiconti: nessun’altra sanzione 

È pressoché chiuso il lunghissimo lavoro di controllo e verifica delle rendicontazioni dei candidati alle elezioni regionali effettuato dal Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari.

Stando alle indiscrezioni tutti i consiglieri a cui sarebbero state mosse delle contestazioni avrebbero risposto con memorie e documentazioni, dimostrando la correttezza di spese e finanziamenti. Per questa ragione non sarebbero state applicate ulteriori sanzioni, oltre quella che tre settimane fa ha raggiunto la presidente Alessandra Todde, destinataria di un’ordinanza-ingiunzione con un provvedimento di decadenza e 40mila euro da pagare. Ora che gli avvocati della governatrice hanno impugnato la decisione, la parola passa al Tribunale. Il lavoro del Collegio di garanzia sulle elezioni regionali è dunque pressoché finito anche se, stando alle indiscrezioni, mancherebbero da ultimare una o due pratiche le cui notifiche sulle richieste di chiarimento ai candidati non sarebbero andate a buon fine. Poi l’organo di controllo inizierà a trattare i rendiconti dei candidati alle elezioni comunali di Cagliari. L’organismo, presieduto da Gemma Cucca (presidente della Corte d’appello), è composto da sei componenti: i consiglieri della Corte, Dario De Luca e Francesco Alterio, la giudice dei minori Salomè Bene, i commercialisti Tullio Conti e Roberta Asuni e il docente universitario Riccardo Fercia.

