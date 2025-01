Chiuse le indagini: Guede verso il processo per violenze e abusi sull’ex fidanzata 

Viterbo. Dopo aver scontato da tempo la condanna a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher, Rudy Guede rischia di dover affrontare un nuovo processo. La Procura di Viterbo, dove è stato detenuto e ora risiede, gli ha notificato un avviso di conclusione delle indagini per due presunti episodi di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni ai danni della ex fidanzata, un atto che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Come a suo tempo per il delitto Kercher, l’ivoriano si proclama innocente: agli inquirenti ha detto di «non ricordare» di aver mai fatto male alla fidanzata.

L’indagine era partita da una denuncia della ex fidanzata, che aveva riferito agli inquirenti violenze e abusi. Per Guede erano stati disposti il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinare la donna o di contattarla in qualunque modo, oltre alla sorveglianza speciale con l’obbligo di comunicare al questore eventuali allontanamenti da Viterbo e il divieto di uscire di casa dalle 21.30 alle 6.30 del mattino.

