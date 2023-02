Chiuse le Elementari, classi trasferite 

A Macomer non c’è pace per i bambini che frequentano le scuole elementari di Padru ‘e Lampadas. Dopo gli anni di chiusura per mettere in sicurezza l’edificio, da ieri, a causa di un importante problema nell’impianto di riscaldamento, è nuovamente vuota, in virtù dell’ordinanza emessa dal sindaco fino a data da destinarsi. Alunni e docenti saranno divisi tra le scuole di Sertinu e l’edificio che ospita la scuola media, in via Bechi Luserna.

Secondo le disposizioni della dirigente scolastica, Rosella Uda, dalle classi prime fino alle quarte frequenteranno a Sertinu, le quinte saranno spostate nell’edificio accanto del le Medie. La situazione crea disagi, anche tra i genitori, e suscita polemiche. «Troviamo paradossale - dice Arturo Uleri, di Fratelli d’Italia - che dopo due anni impiegati per ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio, ci si ritrovi al punto di partenza. È altrettanto paradossale che a pochi mesi dai problemi sul riscaldamento della scuola di Sertinu, ci si ritrovi nelle stesse condizioni anche in quelle di Padru ‘e Lampadas. Ciò che crea maggiore apprensione è il fatto di non avere idea dei tempi di chiusura. A questo si somma un senso di frustrazione legato alla scarsa attenzione riservata a bambini e famiglie». Uleri accusa l’amministrazione comunale di scarsa programmazione .Cosa ovviamente respinta dagli amministratori che ricordano gli interventi fatti per mettere in sicurezza le scuole.

