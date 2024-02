Chiusa via Galvani, code in viale Marconi 

«Non vedi che il semaforo è spento, scemo. Dai passa, e che cavolo». E poi giù sul clacson. L’invito di un signore sulla cinquantina dentro una Panda a un automobilista che sta davanti non ha proprio un tenore dantesco ma bisogna accontentarsi. E accettarlo come viatico per ficcarsi nelle lunghissime code di auto in viale Marconi provocate dalla chiusura di via Galvani, dove gli operai della ditta incaricata da Arst hanno cominciato i lavori per il raddoppio dei binari in vista della nuova linea della metropolitana leggera. Tra coloro che arrivano da Quartu e vorrebbero entrare (svoltando a sinistra) a Genneruxi e gli altri che da San Benedetto e viale Marconi vorrebbero raggiungere l’Arginale, direzione Quartu, è il caos. Quattrocento metri di strada, all’interno dello snodo più importante per il traffico in viale Marconi, via Galvani appunto, si trasformano in un inferno di lamiere e clacson. Con gli operai della ditta a indirizzare il traffico e spiegare la viabilità alternativa per chi deve raggiungere l’hinterland.

La chiusura

Lunedì ore 10: chiude alle auto via Galvani e il traffico in viale Marconi si blocca. «Come arrivo a Quartu, con via Galvani chiusa?»: è questa la preoccupazione degli automobilisti che rimangono intrappolati. A fare da tappo, inevitabile, il semaforo in viale Marconi sotto l’Asse mediano che deve regolare il traffico delle auto provenienti da Quartu e quelle che da Cagliari svoltano a sinistra sull’Asse. La ditta che effettua i lavori ha evitato di chiudere via Galvani la mattina alle 8, per non creare disagi in concomitanza con l’ingresso degli studenti a scuola (la Foscolo, li accanto). Disagi che, però, si verificano tutto il giorno intorno a Genneruxi. Alle 14, all’uscita degli studenti della Foscolo, un altro imbuto e aggrovigliamento sonoro di automobili produce davanti a via Galvani un’orchestra di clacson. Ma nel pomeriggio anche via dell’Abbazia si blocca: alle 17 una fila che non si vede mai, arrivano le auto che normalmente entrerebbero a Genneruxi da via Galvani e che adesso rientrano passando dall’Asse mediano, direzione Poetto.

Correttivi

Il primo tappo lo crea il semaforo in viale Marconi, sotto l’Asse mediano, quello che regola il traffico delle auto che arrivano da Quartu e svoltano a destra (direzione Pirri o Poetto) e le altre che da San Benedetto devono salire a sinistra sull’Asse mediano e raggiungere Genneruxi o l’Arginale. «Servirebbe un po’ più lungo per non alimentare le code», suggerisce più di un automobilista. «Il tempo del verde si potrà allungare ma non troppo», spiega Daniele Olla, dirigente del servizio Viabilità. «Trascorse le prime 24 ore che servono per valutare i flussi, oggi si potranno ritoccare ma solo per un po’. Perché se allungassimo troppo il verde in quel senso di marcia, creeremo le code delle auto che arrivano da Quartu». Impossibile anche consentire di utilizzare la corsia riservata ai bus e far entrare le auto in via Mercalli. «In quel caso bisognerebbe ricambiare tutta la segnaletica, con il rischio di confondere gli automobilisti», spiega ancora il dirigente. «Il cantiere in via Galvani andrà avanti per due settimane, l’invito è a utilizzare i percorsi alternativi», aggiunge. Per esempio: chi arriva da San Benedetto e deve raggiungere Quartu o entrare a Genneruxi può evitare viale Marconi, “tagliando” su via Genneruxi e raggiungere più facilmente l’uscita per l’Asse mediano.

Tutti spaesati

Nonostante gli annunci sulla chiusura di via Galvani dei giorni precedenti, molti automobilisti sono spaesati: i cartelli con le indicazioni ci sono ma non tutti li leggono correttamente. Servirà tempo. E pazienza. Ieri era solo il primo giorno. L’ordinanza che autorizza la chiusura di via Galvani vale fino al 19 febbraio, ma la ditta, riferisce il capo cantiere, spera di farcela in dieci giorni. ( ma. mad. )

