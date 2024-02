Chiusa un’officina meccanica abusiva 

Blitz dei carabinieri fra le attività artigianali a Monserrato. Nella rete dei militari della Stazione è finito un meccanico con una officina risultata abusiva. Per l’uomo è scattata una sanzione amministrativa di oltre 5mila euro: per continuare a lavorare dovrà regolarizzare la sua posizione.

A fare scattare le indagini sono state le segnalazioni di alcuni clienti che avrebbero consegnato la loro auto per riparazioni varie. Da tempo, stando ad un comunicato dell’Arma, gli stessi clienti aspettavano inutilmente che il proprio veicolo venisse riparato. Non solo, ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine sarebbero state le tante auto parcheggiate nelle vicinanze dell’officina sul suolo pubblico.

I carabinieri hanno così effettuato un controllo all’interno del locale: nella circostanza, sarebbe emerso che il meccanico, sempre secondo quanto accertato, lavorava da solo e non riusciva a riparare nei tempi giusti le auto che prendeva in consegna dai clienti. Proprio nel contesto degli accertamenti sarebbe emersa la posizione irregolare del meccanico che avrebbe svolto l'attività senza essere iscritto al registro delle imprese. Per l’artigiano è scattata una sanzione di oltre 5mila euro: per poter riaprire l’officina, dovrà ora regolarizzare la sua posizione secondo le leggi vigenti in materia. Controlli sono stati effettuati in altri esercizi artigianali senza riscontrare altre irregolarità.

