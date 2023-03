Chiusa una corsia, disagi per residenti e commercianti 

Disagi per la chiusura al traffico della corsia sinistra di via Dante dove si stanno rifacendo i marciapiede, eliminando le barriere architettoniche tracciando la pista ciclabile. Uno dei tanti cantieri aperti in città che mettono a dura prova la pazienza di residenti e commercianti.

Andrea Masia, titolare del Bar Siddhartha, vede però anche il lato positivo: «Ci piace l’idea che il marciapiede sarà più bello e quindi anche l’ingresso del bar, anche se ha influito negativamente sugli affari, soprattutto la mattina. Speriamo di averne dei vantaggi in un secondo momento. Ci avrebbe agevolato se l’intervento fosse stato fatto d’inverno. Però comunque erano lavori da fare. I ragazzi del cantiere sono disponibili, ci hanno sempre lasciato i passaggi, dato la possibilità di mettere due tavolini». Gli fa eco la sua socia Francesca Congia: «Ci sono state perdite economiche, tiriamo avanti, siamo in attesa che terminino, ma sono sicura che dopo sarà più carino. Anche perché le radici degli alberi avevano reso il pavimento del marciapiede impraticabile. Quindi è sicuramente una miglioria. I disagi? Per parecchi metri le macchine non si possono fermare. Comunque, meglio adesso che ad agosto»

Alcuni residenti sono perplessi sugli effetti positivi dell’intervento: «Non capisco la necessità di fare i marciapiedi così larghi» afferma Elisabetta Melis «è bello per i passanti, ma ha portato via dei parcheggi per le auto. Qui si continua a portare via sempre più parcheggi, è un problema sentito in questa zona: ormai sono tutti a pagamento. E stanno riducendo anche quelli. Poi le piste ciclabili non le condivido pienamente: le persone in bici non sono così tante».

I disagi si ripercuotono anche su chi lavora dall’altra parte della strada, come spiega Flavia Deidda, della tabaccheria Novanta: «Ua marea di disagi – esclama -. E poi chi passeggia qui se stanno chiudendo tutte le attività? Non ci sono parcheggi neanche per noi commercianti: nel momento in cui devo pagare due parcheggi, mi conviene abbassare la serranda e prendere il reddito di cittadinanza. E poi fanno errori marchiani: fanno i lavori dall’altro lato del marciapiede e tolgono i cestini in questo».