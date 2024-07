Chiusa Sciampitta, ora le altre rassegne 

Calato il sipario su Sciampitta, il festival internazionale che ha chiuso col botto in piazza Mercato, l’estate quartese va avanti con una serie di iniziative a cominciare dalla rassegna “La luna sotto casa”, organizzata dal Comune con le associazioni.

Per permettere lo svolgimento degli spettacoli, fino al 4 agosto sono previste una serie di modifiche alla viabilità. Oggi, domani e il 27 luglio e poi il 9 e il 14 agosto dalle 20 alle 24 traffico chiuso in via Porcu da via Cavour a via Martini e divieto di sosta con rimozione forzata sui due lati. Traffico chiuso anche in via Venezia tra il civico 15 e via Porcu , a eccezione delle auto dei residenti. Chi arriva da via Cialdini verso via Porcu avrà invece l’obbligo di svoltare a destra verso via Martini.

Come sempre, la Polizia locale sarà presente nella zona per rimuovere i veicoli in divieto di sosta e per assicura il rispetto dell’ordinanza.

Intanto, sempre oggi venerdì, penderanno il via anche le iniziative in viale Colombo, mentre alle 18, 30 all’ex caserma in via Roma l’appuntamento è con “L’aperitivo letterario della Pro loco”. Italo Siddu presenterà il libro “Sardi per le vie e le piazze di Quartu Sant’Elena”, assieme alla presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni e a Luca Sarriu, Valentina Milia e Luisella Deligios. Ad accompagnare la serata sarà l’arpa di Chiara Vittone.

