Chiusa l’inchiesta sul neonato ceduto: in cinque nei guai 

Il test del Dna avrebbe confermato, attraverso la prova biologica, chi fossero veri genitori del piccolo che la Procura sospetta essere stato ceduto, subito dopo la nascita, ad una coppia di professionisti facoltosi.

Così, terminata l’inchiesta, la sostituta procuratrice di Cagliari, Ginevra Grilletti, si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per cinque persone con l’accusa di circonvenzione di incapace e alterazione dello stato civile del piccolo. Nei guai sia i genitori naturali del neonato che la coppia che poi l’ha invece registrato all’anagrafe come proprio, oltre che un altro parente del bimbo.

L’inchiesta

Le ipotesi iniziale degli investigatori erano che il piccolo fosse stato consegnato volontariamente dalla mamma, oppure che la donna fosse stata indotta e persuasa.

Nessuna prova, invece, che il neonato sia stato venduto o ceduto in cambio di altre utilità. Sulla vicenda hanno lavorato con grande riservatezza i carabinieri di alcune stazioni del Cagliaritano che hanno ipotizzato il concorso in alterazione di stato e circonvenzione di incapace.

Un reato, il primo, che il codice penale punisce con una condanna dai tre ai dieci anni di reclusione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti una coppia di professionisti benestanti (non indichiamo i centri dell’hinterland cagliaritano dove si sarebbe svolta la vicenda per proteggere sia il neonato che eventuali altri protagonisti fragili) avrebbe trascritto all’anagrafe come proprio un bimbo appena nato.

In realtà, subito dopo il parto, il piccolo è stato riconosciuto (oltre che dalla madre naturale) anche dall’uomo che l’avrebbe poi preso a vivere con sé e con la moglie. L’improvvisa presenza di un neonato nell’abitazione dei due professionisti non sarebbe passata inosservata ai vicini di casa, visto che non avrebbero visto tracce di gravidanza.

Gli indagati

Chiusa l’inchiesta, la pm Grilletti ha confermato l’iscrizione nel registro degli indagati della coppia di professionisti accusata di circonvenzione di incapace della madre naturale del piccolo. Per farsi consegnare il neonato avrebbero abusato dello stato di inferiorità psichica della donna, affetta da una leggera insufficienza mentale. Sia i genitori naturali che quelli che avrebbero ricevuto il bimbo, assieme ad un parente, sono poi indagati per la violazione delle norme sull’adozione e alterazione dello stato, reato punito pesantemente. Nel frattempo, come spesso accade in queste situazioni, è intervenuto il Tribunale dei Minori che ha prelevato il bambino dichiarandolo adottabile.

La vicenda

Le indagini avrebbero escluso, per fortuna, l’ipotesi di compravendita del bimbo appena nato, così come qualsiasi forma di accordo di natura economica. Tra le ipotesi c’è che la famiglia naturale, ritenuta fragile (le era già stato portato via un figlio per essere adottato) potrebbe aver consegnato il neonato ai nuovi genitori così da evitare un nuovo intervento dei Servizi sociali e del Tribunale dei Minori. Ora gli avvocati difensori avranno a disposizione l’intero fascicolo d’indagine e potranno decidere se far interrogare i propri assistiti o depositare ulteriore documentazione prima che la pm Grilletti decida se proseguire l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.

