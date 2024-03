Chiusa l’inchiesta per corruzione: indagati Solinas e altri otto 

Chiusa l'inchiesta per corruzione, aperta nel 2023 dal Pm Giangiacomo Pilia, sulla compravendita di una proprietà dell'ex governatore Christian Solinas e sulla nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell'autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo.

Il numero di indagati è salito a nove: accusati di turbata libertà degli incanti il commercialista Aldo Cadau, all’epoca dei fatti commissario della Zes (Zona economica speciale) e la moglie di Raimondi, Melissa Mencarelli. La Procura ritiene sia stato manipolato un bando per il reclutamento di un esperto da assumere alla Zes, inserendo requisiti che avrebbero agevolato la donna.

Con Solinas sono indagati l'imprenditore Roberto Zedda e l’ex consigliere regionale Nanni Lancioni per la vendita di un immobile (per la Procura vale 72mila euro, ma è stato pagato 550mila euro, dei quali 375 versati) in cambio, stando all’imputazione, di una fornitura di termoscanner in Regione. C’è poi il sospettato che l’ex presidente abbia agevolato la nomina di Raimondi in cambio della promessa di una laurea ad honorem a Tirana e di corsi universitari con la complicità del consulente Christian Stevelli, del rettore albanese Arben Gjata e di Algonso Lovito (E-Campus).

