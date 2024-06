Chiusa la strada per la 131, lavori nel costone franoso 

La strada per Tossilo è stata di nuovo chiusa e Macomer isolato. I massi sulla strada, prontamente rimossi la settimana scorsa, costituiscono ancora un problema. Secondo una verifica dei vigili del fuoco, appare molto più grave in termini di sicurezza. A venire giù sono oltre centro metri di terreno, nella zona di Sirigone, che sta franando assieme a grossi massi (compreso lo storico Crastu ’e Sirigone) dal costone che fiancheggia la ex statale 131, ora di pertinenza provinciale. Dopo l’intervento dell’impresa per liberare la carreggiata, la strada è stata chiusa e, da tre giorni, il traffico è deviato sulla 131 creando disagi notevoli. Questo per la sistemazione dei 100 metri del fronte franoso che l’impresa, per conto della Provincia, sta cercando di imbrigliare con la sistemazione di robuste reti metalliche. Si tratta della ex statale 131, una strada alquanto trafficata, unico collegamento per l’area industriale di Tossilo e per la 131, in direzione Cagliari. In un primo momento il traffico leggero era stato deviato nelle strade rurali, paralizzato nelle ore di punta. La chiusura della strada è stata decisa in un incontro che si è svolto in Provincia tra il commissario, Costantino Tidu, i dirigenti e i responsabili dell’ufficio tecnico del Comune. «Abbiamo chiesto che la situazione fosse normalizzata entro breve tempo, con il senso unico alternato - dice l’assessore Aldo Demontis - e una segnaletica efficiente». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA