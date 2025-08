Chiusa la scuola primaria, alunni trasferiti 

Saranno distribuite in tre plessi le 22 classi della primaria Sacro Cuore: dieci nell’ex istituto Frassinetti di via Torino, nove nella scuola di via Solferino e tre in quella di Sa Rodia in via Cairoli. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto comprensivo 3-4 Blanche Marie Sanna, dopo la chiusura dell’edificio di via Amsicora per gravi criticità strutturali. I nuovi spazi sono stati adeguati con arredi, lavagna interattiva multimediale, aree sportive e mensa. Il Comune garantirà lo scuolabus gratuito. «Una decisione sofferta – ha dichiarato la dirigente – ma la sicurezza viene prima di tutto».

In una nota il Comune ha ricostruito le tappe dell’iter tecnico-amministrativo: la chiusura del plesso è arrivata dopo che durante i lavori sono emerse criticità che hanno reso necessario un intervento su tutta la struttura. I lavori, finanziati con ulteriori 960mila euro da fondi Pnrr, regionali e comunali, riguardano il rifacimento dei solai, la manutenzione degli impianti antincendio, la rimozione dell’amianto e la sostituzione dell’impianto elettrico. Il progetto esecutivo è stato consegnato solo tra il 24 e il 31 luglio, e i fondi Pnrr dovranno essere spesi entro marzo 2026. ( m.g .)

RIPRODUZIONE RISERVATA