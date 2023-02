Chiusa la passeggiata del Giardino sotto le mura 

Chiusa in via provvisoria la passeggiata superiore del Giardino sotto le mura per una perdita idrica dalla sovrastante parete rocciosa.

Il provvedimento è stato adottato ieri dal Comune e si è reso necessario per evitare problemi ai frequentatori e intervenire nel punto in cui c’è stata la perdita, che è in un’area esterna al giardino comunale. Il Servizio comunale parchi, verde e gestione faunistica ha provveduto a segnalare la perdita ad Abbanoa affinché provveda quanto prima alla risoluzione della criticità. La passeggiata sarà dunque riaperta non appena l’ente gestore dell’acqua avrà risolto il problema.

