Chiusa la causa con Campidano Ambiente 

Contenzioso chiuso dopo quasi quattro anni fra Comune di Selargius e Campidano Ambiente, il consorzio che sino al 2018 ha gestito la raccolta dei rifiuti a Selargius, oltre che nei Comuni di Monserrato e Sinnai, e in liquidazione da alcuni anni. Dopo il sì in Giunta alla proposta di transazione - con il pagamento di 77mila euro da parte dell’amministrazione di piazza Cellarium - è arrivato il via libera dell’ex consorzio con la firma all’accordo.

A innescare la vertenza è stata la revisione del canone per il servizio di igiene urbana, richiesta dal consorzio nel 2020. Un aumento della quota mensile al quale l’amministrazione di Selargius di fatto non si è adeguata, per poi costituirsi in giudizio affidando la difesa ad un legale esterno «al fine di difendere la correttezza e la legittimità dell'operato del Comune», viene riportato nella delibera approvata dall’esecutivo di Selargius. Dopo vari botta e risposta per vie legali, è arrivata la proposta di una soluzione transattiva per chiudere il contenzioso: il Comune mette sul piatto 77mila euro, vista «l’urgenza di chiudere la controversia in maniera bonaria, evitando i rischi più gravosi che potrebbero derivare dalla prosecuzione del giudizio in caso di pronuncia sfavorevole».

