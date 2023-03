Chiusa definitivamente la filiale della banca In via Lanusei è rimasto soltanto il bancomat 

La chiusura della filiale del Banco di Sardegna annunciata alla fine di gennaio è da ieri diventata realtà. Da lunedì, nell’edificio di via Lanusei, gli esterzilesi non troveranno più il supporto degli operatori che li hanno sempre accompagnati in tutte le loro pratiche ma un bancomat da cui prelevare stipendi e pensioni.

Per oltre sessant’anni è stata l’unica banca del paese e l’annuncio della chiusura è arrivata come una doccia fredda per i tanti correntisti che hanno preferito spostare il proprio libretto alle Poste. «Ci sentiamo più tranquilli e sicuri», affermano decisi a non voler raggiungere la filiale di Sadali. Soprattutto gli anziani, che si sentono «smarriti, abbandonati e sempre più dimenticati», scelgono di «non affidarsi a una macchina».

All’inizio dell’anno anche il sindaco Renato Melis ha mostrato il suo disappunto, attivando tutte le procedure, anche attraverso un’interrogazione parlamentare, per provare a scongiurare la chiusura. «Una scelta che pare obbligata ma che condiziona negativamente il nostro territorio. Questa è, purtroppo, la linea imposta dalla banca centrale che tiene conto del basso numero di correntisti, del numero e della tipologia di operazioni eseguite negli ultimi anni».

