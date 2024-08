Chiudono tutte le biblioteche 

La comunicazione ufficiale della Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai è arrivata nella mattinata di ieri, come una doccia gelata per i tanti appassionati di buona cultura sparsi sul territorio. sospeso il sistema bibliotecario negli undici comuni zonali, a causa dell’impossibilità dell’Ente ad essere stazione appaltante qualificata per una nuova gara d’affido, dopo la scadenza della più recente del 27 luglio (prorogata fino ai giorni scorsi).

Rischi

A filtrare è il malumore della cooperativa sassarese “Comes” (gestore delle biblioteche) che con una nota indirizzata ai sindacati, ha manifestato preoccupazione per i 9 dipendenti zonali, che ora vedono minato il loro futuro occupazionale. Per Comes, che lo scorso 4 agosto aveva inoltrato domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse lanciata dalla stessa Comunità montana una doppia delusione, dopo l’annuncio dell’ente di non poter procedere alla procedura negoziata sulla piattaforma “Acquistiinretepa”.

Sindaci preoccupati

E se da un lato gli uffici di Sorgono sono già corsi ai ripari, individuando la disponibilità della Provincia di Nuoro a bandire una procedura che ripristini quanto prima il servizio, resta la preoccupazione di diversi cittadini, fra le rassicurazioni degli amministratori locali.Siamo dispiaciuti per il disservizio creatosi a causa delle carenze d’organico nei nostri uffici che nonostante ciò non si sono fermati un solo istante - dice l’assessore alla cultura della Comunità montana e sindaco di Aritzo, Paolo Fontana - per questo anche grazie al sostegno della Provincia di Nuoro procederemo ad affidare nei tempi più brevi possibili il servizio bibliotecario. Si tratta di un ambito che ci sta particolarmente a cuore e che non abbandoneremo di certo».È fiducioso su una pronta soluzione il sindaco di Sorgono Franco Zedde: «Ripongo massima fiducia nel lavoro del collega Paolo Fontana e così negli uffici dell’ente che, seppur ridotti all’osso, stanno facendo il massimo senza conoscere soste. Ma non posso non auspicare imminenti concorsi che velocizzino le attività della struttura».Fatta quasta precisazione, Zedde aggiunge: «Ringraziamo comunque la Provincia e il commissario straordinario Costantino Tidu, per il sostegno offerto in questa fase, dando il massimo supporto a tutto il territorio».

Il commissario

E proprio il commissario dell’ente intermedio, Tidu, rassicura: «Non lasceremo solo il territorio in questa fase, collaborando fianco a fianco alla Comunità montana per favorire la riapertura delle biblioteche nel più breve tempo possibile. La Comunità montana sta vivendo delle forti carenze d’organico che hanno portato ad un ingrippo burocratico, non dipeso di certo dai dipendenti in forze, che dedicano il massimo al bene comune. Supereremo tutto, con molta serenità».

