Dopo intense settimane di giochi, animazione e gite fuori porta, si chiudono le attività estive dell’oratorio della basilica di Sant’Elena.

E se il saluto ufficiale è in programma per oggi, nei giorni scorsi a sancire la fine di questo Cre Grest, in via Porcu è arrivato anche l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. Accompagnato dal parroco della basilica don Alfredo Fadda, ha parlato ai ragazzi del valore e dell’importanza dell’amicizia. Con loro, a portare i saluti dell’amministrazione, anche la presidente del consiglio comunale Rita Murgioni. Il tema di quest’anno era “Tu per tutti” nel segno della solidarietà e dell’aiutarsi a vicenda ed è proprio per questo che l’arcivescovo ha voluto sottolineare quando sia importante l’amicizia. Anche quest’anno nello spazio dell’orario in via Porcu, si sono radunati tantissimi bambini che guidati dai loro animatori e dal vice parroco della basilica don Gianmarco Lorrai, si sono divertiti tra giochi d’acqua, laboratori vari e gite fuori porta tra cui anche una capatina al Diverland, il parco divertimenti di Quartucciu, per l’occasione aperto solo per loro. Quest’anno per la prima volta è stata aperta anche la cucina interna dell’oratorio ed è stata inaugurata anche la nuova cappella.

