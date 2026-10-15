Chiudono l’acqua  della scuola 

Dopo la scuola primaria del Calamida rimasta senz’acqua mercoledì a causa di una rottura della condotta di Abbanoa, con le insegnanti costrette a mandare anzitempo i bambini a casa, ieri è toccato alla scuola primaria di Furreddu. Al suono della campanella nei bagni della scuola non c’era un goccio d’acqua. Un guasto di Abbanoa? No. Per questo la dirigente scolastica, dopo aver allertato il Comune per segnalare il disservizio, ha deciso di far entrare comunque i bambini in classe e attendere la risoluzione di quello che pareva un guasto interno risolvibile in poco tempo. Così dopo l’arrivo degli operai, la ricerca del gusto che non c’era: semplicemente qualche buontempone aveva chiuso la saracinesca del contatore, di fatto togliendo l’acqua a tutto lo stabile. Un gesto voluto? Una disattenzione? Di certo si è rischiata l’interruzione di un servizio pubblico per centinaia di bambini e le loro famiglie. Un gesto che arriva nel pieno della polemica sui disagi in alcune scuole cittadine, che in queste settimane hanno dovuto chiudere i battenti per l’assenza delle cisterne. Sul punto la Cisl ha chiesto interventi adeguati, dopo la denuncia della consigliera Maura Chessa. L’assessora ai Lavori pubblici, Giulia Corda, ha assicurato che l’appalto è già partito.

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