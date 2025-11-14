Chiudono Infopoint e box ticket per Goloritzè 

Il servizio infopoint tra Baunei e Santa Maria Navarrese, unitamente al servizio monitoraggio e ticket a Cala Goloritzè hanno chiuso i battenti domenica scorsa, stabilendo un record di prolungamento autunnale dei servizi che conferma l’allungamento della stagione turistica. E al termine della prima stagione che ha visto Cala Goloritzè presa d’assalto per quasi otto mesi, causa rinnovata fama per la proclamazione di spiaggia più bella del mondo, è tempo di bilanci, dopo i numeri da pienone quotidiano, in passato riservati solo al mese di agosto, registrati ogni giorno a settembre e ottobre. «Siamo soddisfatti della stagione, che non è ancora del tutto terminata – commenta il sindaco di Baunei Stefano Monni – e anche per l’anno prossimo vogliamo fondere al meglio visibilità nazionale e internazionale con il controllo del territorio, a tutela della sicurezza personale e della salvaguardia ambientale». E per la prossima stagione sono in programma interventi migliorativi. «Aver portato Goloritzè al riconoscimento di spiaggia più bella del mondo è un grande orgoglio – rimarca Monni – e aver inaugurato il sistema di prenotazione, da migliorare alla luce di alcune criticità, è stata una sfida vinta da noi e dagli operatori che come noi ci hanno creduto».

