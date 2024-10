Chiudono gli uffici di piazza De Gasperi 

Un problema alla rete elettrica paralizza il palazzo comunale di piazza De Gasperi: improvvisa la chiusura che proseguirà anche oggi. E il Comune corre ai ripari con i servizi essenziali garantiti negli Uffici di Città del cimitero di San Michele e della Municipalità di Pirri.

La temporanea chiusura dello stabile comunale di piazza De Gasperi (via Sonnino) è scattata ieri a causa di un guasto alla rete elettrica. «I servizi essenziali», fanno sapere dal Comune, «sono garantiti in altri uffici». Oggi dunque chi dovesse aver necessità di svolgere una pratica all’ufficio denunce di nascita e ufficio matrimoni si dovrà rivolgere agli uffici della Municipalità di Pirri di via Riva Villasanta dalle 9 alle 11.30. L’ufficio denunce di morte invece sarà operativo nella sede del cimitero di San Michele di piazza Dei Castellani, dalle 9 alle 11.30.

I restanti uffici di stato civile ed anagrafe svolgeranno la loro attività di sportello nelle sedi degli Uffici di Città di pizza Giovanni XXIII e via Carta Raspi (nei locali del mercato civico di Sant'Elia) nei consueti orari, dalle 9 alle 11.30.

Da domani, una volta risolti i problemi alla rete elettrica dell’edificio di via Sonnino, la situazione ritornerà alla normalità.

