Chiudono due negozi al giorno 

Due funerali al giorno. Ogni 24 ore in città due commercianti alzano bandiera bianca e decidono di chiudere l’attività. La crisi economica non lascia scampo alle piccole realtà, i negozi di vicinato combattono a mani nude contro i giganti della grande distribuzione e le vendite online. Una battaglia impari, che l’anno scorso ha lasciato morti sul campo 822 esercizi commerciali, perdite compensate a malapena da 500 nuove aperture. Troppo poco per conservare l’ossatura di un settore che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del capoluogo.

Il grido d’allarme

«Il periodo non è certo dei migliori», commenta Ivan Cubeddu, titolare di un negozio d’abbigliamento in via Sardegna. «Il lavoro è crollato, le vendite sono crollate, soprattutto alla Marina. Il cantiere di via Roma ci ha dato la mazzata finale. Parcheggiare è diventato impossibile e molti clienti che non amano camminare fanno i loro acquisti in periferia». L’apertura del centro commerciale di Elmas è un incubo. «Strutture così imponenti – aggiunge Cubeddu – ci uccideranno e uccideranno la città, le attività commerciali saranno svendute agli stranieri. Per il momento tentiamo di galleggiare, sperando di non affondare, e che cambi qualcosa».

Concorrenza sleale

Giuseppe Scura, della Confcommercio, non usa mezzi termini. «Le vendite online sono concorrenza sleale, la tassazione internazionale è molto più bassa di quella nazionale e questo per i nostri commercianti è uno svantaggio letale. Siamo nella morsa tra ecommerce e centri commerciali. Chi sta soffrendo di più sono i negozi di quartiere che stanno patendo il calo del potere d’acquisto. Cè una grande contrazione di quelle che erano attività tradizionali in città: Abbigliamento, calzature, articoli da regalo. Settori attrattivi anche per chi arrivava dai centri vicini». Scura fa riferimento alle prossime elezioni. «Ci auguriamo che il prossimo sindaco sia disposto ad ascoltare i nostri consigli, c’è molta preoccupazione per il centro che sta sorgendo vicino all’aeroporto. Nessuno dei candidati alle Europee -incalza - si è preoccupato di inserire nel programma che porterà a Bruxelles i nostri problemi annosi».

È un’impresa

Per Roberto Bolognese, di Confesercenti, il bilancio è disastroso. «Fare impresa è diventata un’impresa. Su cinque nuove attività aperte in cinque anni, la metà dà forfait entro tre anni. Siamo schiacciati tra le vendite su internet e i grandi centri commerciali. Ormai vige la legge del più forte, siamo alla deregulation totale. Una competizione sleale che sta uccidendo i piccoli negozi. Eppure Cagliari era uno dei più floridi empori del Mediterraneo». Cosa chiedete? »Prima di tutto che venga creato un osservatorio sul commercio per avere sempre la situazione del settore sotto controllo». Non è tutto. «Chiediamo anche che venga ripristinata la sovvenzione concessa dalla legge regionale 3 del 2022 che consentiva di ottenere il 40 per cento del contributo a fondo perduto. Per il momento sono stati erogati solo 7 milioni di euro. Ben 32 milioni sono fermi per motivi burocratici. Per noi e per le nostre attività commerciali sarebbe una boccata d’ossigeno vitale per la sopravvivenza». Per Bolognese il futuro si annuncia più nero del presente. «La strage non è finita, il trend negativo non accenna a invertire la rotta: chiuderanno ancora molti negozi».

