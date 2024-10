«Chiudiamo piazza Sant’Eulalia la notte» 

«La situazione durante il giorno è migliorata. Ma la sera e la notte la piazza è abbandonata, omertosa. Per questo stiamo dialogando con il Comune su come salvaguardare un luogo di culto, un monumento. Una soluzione è chiuderla nelle ore notturne». Don Marco Lai, parroco di Sant’Eulalia, ha ancora davanti agli occhi lo spettacolo deprimente di domenica mattina: l’ingresso davanti alla chiesa invaso da rifiuti, bottiglie e pericolosi pezzi di vetro, così come il resto del sagrato di Sant’Eulalia. I parrocchiani hanno ripulito tutto per evitare che qualche fedele si potesse far male. «Non siamo più, almeno di giorno, davanti ai fenomeni di enorme degrado e poca sicurezza che avvenivano qualche anno fa», prosegue don Marco Lai. «Ma certamente la situazione durante la notte non è delle migliori. Servono delle soluzioni».

Il dialogo

Così se il fenomeno delle bande di spacciatori e scippatori è stato limitato di molto – anche se alcuni casi sono comunque avvenuti, ma nelle ore notturne – alla Marina c’è sempre il problema dell’abuso di alcol. Decine e decine di ragazzini che si ritrovano nelle stradine e soprattutto in piazza Sant’Eulalia, la notte, facendo fuori una quantità enorme di bottiglie di alcolici. Oltre agli schiamazzi e al pericolo di liti o risse, lasciano in giro di tutto. Rifiuti e le stesse bottiglie in frantumi. «Domenica abbiamo pulito perché stavano arrivando dei fedeli già di mattina presto, prima che ci fosse l’intervento di pulizia programmato», sottolinea il parroco. «La notte la piazza è fuori controllo. Bisogna intervenire». Due le strade da seguire: la prima con la chiusura della piazza nelle ore notturne, la seconda con iniziative culturali e sociali.

L’idea

Don Marco Lai prosegue: «Di giorno la Marina, e in particolare Sant’Eulalia, con la chiesa, il sito archeologico e il museo, sono frequentatissime. Tantissimi i turisti che si vedono da queste parti. La notte invece la piazza viene violata, deturpata. Per questo chiediamo che venga chiusa, protetta con una cancellata. Su questo aspetto stiamo dialogando con il Comune». E poi servono progetti sociali e culturali. Come quello “Custodi del bello”, promosso dal Consorzio Communitas e sostenuto dalla Caritas e dalla Fondazione con il sud, al via proprio alla Marina da lunedì 21 ottobre. Si punterà al recupero di alcune aree, rendendole belle e inclusive, permettendo a dei cittadini di trovare dignità e speranza grazie al lavoro.

