«Chiudi gli occhi e respira» Così l’Ogliastra si prepara al “Festival dei Tacchi”  

La fretta porta spesso a scelte sbagliate, impedendo alle persone di prendersi del tempo per sé in cui riflettere sul domani e su ciò che si desidera realmente. La ventiquattresima edizione del “Festival dei Tacchi”, organizzato da Cada Die Teatro, suona quasi come un monito che ricorda quanto, invece, sia importante non cadere in questo tranello, traendo dal legame con la natura e dalla attenzione verso l'ambiente nuovi stimoli per il futuro. La rassegna andrà in scena tra Jerzu e Ulassai dal 4 al 9 agosto e, ancora una volta, della capacità di reinventarsi e presentare al pubblico una molteplicità di offerte fa virtù.

I numeri

La parola ai numeri: 6 giornate in totale, 2 i Comuni coinvolti, 10 spazi scenici che faranno da cornice a 19 spettacoli, 1 incontro e 1 presentazione letteraria in uno scenario suggestivo come quello dei Tacchi d’Ogliastra.

I protagonisti

I nomi di spicco non mancano: ad aprire il Festival ci sarà Mario Perrotta uno dei nomi di maggior rilievo del teatro nostrano che porterà in scena alle 21 il 4 agosto a Jerzu il suo “In nome del padre”; una prima volta per lui, quella al Festival dei Tacchi, particolarmente attesa come nel caso dei Motus, compagnia di lungo corso di teatro di innovazione fondata da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, che saranno sul palco alle 22.30 con il loro “Of the nightingale i Envy the fate (dell’usignolo invidio la sorte)” insieme alla danzatrice Stefania Tansini vincitrice del Premio Ubu 2022 Miglior performer under 35; sempre i Motus, il giorno seguente, terranno un incontro con il pubblico. Tante le tematiche affrontate, tra cui spicca quella del genocidio armeno: il 5 agosto, a Jerzu, sarà la volta infatti di Stefano Panzeri che metterà al centro del suo “Garò – Una storia armena” una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea che tra il 1915 e il 1919 causò oltre un milione di morti. A seguire, una delle attrici più apprezzate della prosa e del cinema italiano ovvero Maria Paiato protagonista de “L’avvelenatrice” esilarante commedia noir di Éric-Emmanuel Schmitt. Non mancherà, per coloro che amano il calcio e in particolare le imprese che vanno al di là dell’aspetto prettamente sportivo, un grande classico prodotto da Cada Die Teatro, quel “Riva Luigi ‘69/’70 – Cagliari ai dì dello scudetto” in cui Alessandro Lay accompagnerà i presenti alla scoperta di un Gigi Riva che, non soltanto è stato uno dei calciatori più grandi di sempre, ma soprattutto un uomo dotato di sensibilità, umiltà ed empatia. Immancabile, a dieci anni dalla sua morte, un tributo a Maria Lai proprio a Ulassai dove è nata: il 7 agosto, alla Stazione dell’Arte, i bambini della scuola primaria saranno diretti, dopo un anno di laboratori, da Silvestro Ziccardi e da Lara Farci del Cada Die Teatro ne “Il pastorello e la capretta”. Tra gli ospiti più attesi, sempre il 7, ci sarà Roberto Mercadini, venuto alla ribalta di recente con il programma televisivo “Splendida Cornice” che porterà in scena “Leonardo e Michelangelo - il disegno delle cose invisibili”. Il giorno dopo toccherà ad Andrea Pennacchi, di nuovo a Jerzu, che presenterà insieme al musicista Giorgio Gobbo il suo libro “Shakespeare and me – come il Bardo mi ha cambiato la vita”, mentre il gran finale sarà all’insegna di Maria Cassi e Leonardo Brizzi con “La solita zuppa” spettacolo tratto dalle opere di Luciano Biancardi.